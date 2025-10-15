TOTAL Aktie
WKN: 882930 / ISIN: US89151E1091
|Im Zwiespalt
|
15.10.2025 16:19:44
TotalEnergies profitiert von Produktionszuwachs, Belastung durch Wartung - Aktie legt zu
Der französische Energiekonzern teilte am Mittwoch mit, dass er für das dritte Quartal mit einer Tagesproduktion von 2,5 Millionen Barrel Öläquivalent rechnet, was einem Anstieg von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und über seiner Prognose von 3 Prozent Wachstum liegt.
Das Unternehmen warnte jedoch, dass seine integrierte LNG-Sparte durch geplante Wartungsarbeiten an der LNG-Anlage im Ichthys-Gasfeld vor der Küste Westaustraliens beeinträchtigt wurde.
An der EURONEXT Paris steigen die Papiere von TotalEnergies zur Wochenmitte zeitweise um 3,72 Prozent an auf 52,12 Euro.
DOW JONES
