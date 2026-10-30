Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
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30.10.2026 04:21:40
Tyler Technologies: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Tyler Technologies (NYSE:TYL) reported record quarterly free cash flow, which represents cash generated after operating expenses and capital investments, of $277 million. Steady expansion in recurring revenue strengthens balance-sheet liquidity for capital-allocation priorities. Three things management said stand out.
Tyler is shifting state and local government clients toward cloud platforms by setting end-of-life support timelines for legacy systems. This push creates a clear path to expanding software-as-a-service (SaaS) subscriptions.
Software contracts funded through transaction user fees allow government agencies to adopt applications without legislative budget appropriations. This structure insulates deal growth from local fiscal cycles.
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