Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
|
12.02.2026 03:57:25
Tyler Technologies Inc. Q4 Income Advances
(RTTNews) - Tyler Technologies Inc. (TYL) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $65.53 million, or $1.50 per share. This compares with $65.22 million, or $1.49 per share, last year.
Excluding items, Tyler Technologies Inc. reported adjusted earnings of $115.10 million or $2.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.3% to $575.18 million from $541.13 million last year.
Tyler Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $65.53 Mln. vs. $65.22 Mln. last year. -EPS: $1.50 vs. $1.49 last year. -Revenue: $575.18 Mln vs. $541.13 Mln last year.
2026 Revenue Guidance $2.50 Bln - $2.55 Bln
2026 GAAP EPS Guidance: $8.36 - $8.61
2026 Non-GAAP EPS Guidance: $12.40 - $12.65
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12.02.26
|S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.02.26
|Ausblick: Tyler Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tyler Technologies von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tyler Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)