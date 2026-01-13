UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
13.01.2026 06:30:00
UBS CEO Sergio Ermotti plans to step down in April 2027, FT reports
UBS Group CEO Sergio Ermotti is planning to step down in April 2027, the Financial Times reported on Tuesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Analysen zu UBS
