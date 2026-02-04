UBS Aktie

UBS Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen dank höherer Erträge und strikter Kostenkontrolle übertroffen, schrieb Flora Bocahut am Mittwoch. Die Entwicklung der Netto-Neugelder sei allerdings schwächer - wie auch das Aktienrückkaufvolumen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Underweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
34,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
39,97 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
35,22 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBS

