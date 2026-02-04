UBS Aktie
|38,70EUR
|-1,57EUR
|-3,90%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen dank höherer Erträge und strikter Kostenkontrolle übertroffen, schrieb Flora Bocahut am Mittwoch. Die Entwicklung der Netto-Neugelder sei allerdings schwächer - wie auch das Aktienrückkaufvolumen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Underweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
34,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
39,97 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
35,22 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
