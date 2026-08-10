UBS Aktie
|46,70EUR
|0,28EUR
|0,60%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 41,50 auf 47 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an. Er rollte seine Bewertungsbasis nach vorne und schraubte den Multiplikator hoch./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Neutral
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
47,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43,83 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
15:58
|Gewinne in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich in Grün: SMI stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|46,78
|0,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:27
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|16:26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|15:31
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:57
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|13:43
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:28
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:48
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|11:22
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:50
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10:36
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:15
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09:54
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:12
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.