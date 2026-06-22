UBS Aktie
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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
22.06.2026 07:10:04
UBS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 35 auf 40 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Marktumfeld sei günstig und die regulatorischen Bedingungen besserten sich, schrieb Flora Bocahut am Freitagabend. Die Bewertung der Aktie sei momentan aber angemessen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Equal Weight
|
Unternehmen:
UBS
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
40,00 CHF
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
43,94 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
40,96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Flora Bocahut
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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