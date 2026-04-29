UBS Aktie
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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach Zahlen mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Equal Weight" belassen. Die Schweizer Großbank habe im ersten Quartal solide Erträge erwirtschaftet, schrieb Flora Bocahut am Mittwochmorgen. Sie hätten es ermöglicht, dass das Vorsteuerergebnis deutlich die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih7ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Equal Weight
|
Unternehmen:
UBS
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
34,00 CHF
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
37,55 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
34,50 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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