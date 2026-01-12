UBS Aktie

12.01.2026 07:44:13

UBS Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 30 auf 34 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analystin Flora Bocahut gab am Sonntag einen Ausblick auf die Zahlen des vierten Quartals. Sie erhöhte ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren bis 2027 um bis zu 1 Prozent. Dies begründete sie mit einem positiven Effekt des Börsenumfelds auf das verwaltete Vermögen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 21:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Underweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
34,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
40,72 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
37,65 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:44 UBS Underweight Barclays Capital
07:26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 UBS Kaufen DZ BANK
15.12.25 UBS Buy Deutsche Bank AG

Aktien in diesem Artikel

UBS 40,91 0,29% UBS

