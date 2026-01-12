UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 30 auf 34 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analystin Flora Bocahut gab am Sonntag einen Ausblick auf die Zahlen des vierten Quartals. Sie erhöhte ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren bis 2027 um bis zu 1 Prozent. Dies begründete sie mit einem positiven Effekt des Börsenumfelds auf das verwaltete Vermögen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 21:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
UBS
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
34,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
40,72 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
37,65 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|40,91
|0,29%
