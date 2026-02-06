UBS Aktie
|36,47EUR
|-0,71EUR
|-1,91%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 34 auf 33 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Trotz höherer Gewinne habe der Bericht über das vierte Quartal letztlich enttäuscht, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend. Sie begründete dies mit geringeren Aktienrückkäufen, weniger Nettoneugeldzuflüssen gerade in den USA und dem etwas schwächeren Ausblick für die Cost-Income-Ratio (CIR)./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Underweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
33,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
36,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
33,48 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
