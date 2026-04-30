LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 34 auf 35 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Flora Bocahut hob nach den starken Quartalszahlen ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Schweizer Bank, wie sie am Mittwochabend schrieb./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:52 / GMT



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