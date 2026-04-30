UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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30.04.2026 08:46:51

UBS Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 34 auf 35 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Flora Bocahut hob nach den starken Quartalszahlen ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Schweizer Bank, wie sie am Mittwochabend schrieb./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Equal Weight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
36,53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
34,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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