UBS Aktie
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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
30.04.2026 08:46:51
UBS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 34 auf 35 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Flora Bocahut hob nach den starken Quartalszahlen ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Schweizer Bank, wie sie am Mittwochabend schrieb./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Equal Weight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
36,53 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
34,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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