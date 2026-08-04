Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|
04.08.2026 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
+ SMI
Aufnahme
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sandoz
|
03.08.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SLI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Freundlicher Handel: SLI stärker (finanzen.at)
|
03.08.26
|Börse Zürich in Grün: SLI mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|Sandoz takes further steps to resolve legacy US generic medicine litigation (EQS Group)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
31.07.26
|SIX-Handel SLI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)