SpaceX Aktie

SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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06.07.2026 06:19:41

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 7. Juli

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 7. Juli in Kraft:

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+ NASDAQ-100

Aufnahme

- SpaceX

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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