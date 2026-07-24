Alphabet A Aktie
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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 400 auf 379 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Resultate der Google-Muttergesellschaft habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2027 und 2028 reduziert, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf die Frage, ob das Free-Cashflow-Wachstum wieder das historische Niveau erreichen werde, habe er auch nach dem aktuellen Update keine klareren Antworten./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
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Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 379,00
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
$ 317,69
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Abst. Kursziel*:
19,30%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 319,41
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,66%
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Analyst Name::
Stephen Ju
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KGV*:
-
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