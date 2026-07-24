Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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24.07.2026 14:36:34

Alphabet A (ex Google) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 400 auf 379 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Resultate der Google-Muttergesellschaft habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2027 und 2028 reduziert, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf die Frage, ob das Free-Cashflow-Wachstum wieder das historische Niveau erreichen werde, habe er auch nach dem aktuellen Update keine klareren Antworten./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 379,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 317,69 		Abst. Kursziel*:
19,30%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 319,41 		Abst. Kursziel aktuell:
18,66%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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