Alphabet A Aktie

256,70EUR -9,30EUR -3,50%
Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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29.10.2026 13:09:25

Alphabet A (ex Google) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 380 auf 332 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe mehr Fragen als Antworten, konstatierte Analyst Stephen Ju am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der Google-Muttergesellschaft. Einiges deute auf einen schwächeren Trend der Werbeeinnahmen hin als bislang gedacht. Auch die Cloud-Umsätze hätten seine Erwartungen aus Kapazitätsgründen nicht erfüllt, seien aber über der durchschnittlichen Marktprognose ausgefallen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 332,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 324,89 		Abst. Kursziel*:
2,19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 286,27 		Abst. Kursziel aktuell:
15,97%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 256,55 -3,55% Alphabet A (ex Google)

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