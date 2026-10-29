Alphabet A Aktie
|256,70EUR
|-9,30EUR
|-3,50%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 380 auf 332 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe mehr Fragen als Antworten, konstatierte Analyst Stephen Ju am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der Google-Muttergesellschaft. Einiges deute auf einen schwächeren Trend der Werbeeinnahmen hin als bislang gedacht. Auch die Cloud-Umsätze hätten seine Erwartungen aus Kapazitätsgründen nicht erfüllt, seien aber über der durchschnittlichen Marktprognose ausgefallen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 332,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 324,89
|
Abst. Kursziel*:
2,19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 286,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,97%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|256,55
|-3,55%
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|14:11
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|Alphabet A Buy
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|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
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|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
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|13:40
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|13:25
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|Bernstein Research
|13:19
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|13:19
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|Bernstein Research
|13:11
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|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
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|UBS AG
|13:06
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|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
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|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
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|12:42
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|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
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|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
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|12:14
|Airbus Kaufen
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|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
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