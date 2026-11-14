Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
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14.11.2026 19:15:01
Universal Display: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Universal Display (NASDAQ:OLED) reported $160 million in revenue as adoption of organic light-emitting diode (OLED) displays expanded into laptops and foldable phones. For long-term investors, the company's intellectual property (IP) licensing model provides operating leverage as display makers build new manufacturing capacity. However, near-term headwinds from customer mix shifts and component cost inflation require careful evaluation.
Three takeaways from the call stand out for long-term investors.
Display manufacturers are committing billions of dollars toward new capacity for laptops, tablets, and foldable phones. Universal Display stands to capture licensing and material growth as these larger screen surfaces require significantly more square area than traditional smartphones.
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