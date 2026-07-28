Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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28.07.2026 16:50:11
UPS hikes full-year forecasts after Amazon delivery reductions
UPS expects to generate revenue of US$91.2 billion in 2026, up from its previous forecast of US$89.7 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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