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Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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28.07.2026 16:50:11

UPS hikes full-year forecasts after Amazon delivery reductions

UPS expects to generate revenue of US$91.2 billion in 2026, up from its previous forecast of US$89.7 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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