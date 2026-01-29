Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
|
29.01.2026 13:14:18
Valero Energy Earnings Up In Q4
(RTTNews) - Valero Energy Corp. (VLO), on Thursday reported net income increased in the fourth quarter despite a decrease in revenue compared with the previous year.
For the fourth quarter, net income attributable to the company stockholders increased to $1.13 billion form $281 million in the prior year.
Earnings per share were $3.73 versus $0.89 last year.
Adjusted net income attributable to the company increased to $1.16 billion from $207 million in the previous year.
Adjusted earnings per share were $3.82 versus 0.64 last year.
On average, eighteen analysts had expected the company to report $3.27 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
Operating income $1.58 billion from $348 million in the previous year.
Revenue decreased to $30.37 billion from $30.76 billion in the prior year.
In the pre-market trading, Valero Energy is 1.94% higher at $187.50 on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valero Energy Corp.
|
16:04
|S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valero Energy von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: Valero Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.01.26
|S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valero Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valero Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Valero Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.01.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valero Energy von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)