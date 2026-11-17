VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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17.11.2026 06:30:05
VAT completes acquisition of Atonarp
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VAT Group AG / Key word(s): Acquisition/Takeover
“Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR”
VAT today announced the successful completion of its acquisition of Atonarp Inc. (“Atonarp”) following receipt of all required regulatory approvals. Atonarp is now a wholly owned subsidiary of VAT Group.
The acquisition expands VAT’s portfolio into advanced gas sensing, supporting its strategy to provide integrated vacuum subsystem solutions. It also advances VAT’s three-pillar growth strategy, including the target to grow Adjacent businesses to approximately 20% of sales by 2029 and to further broaden its offering with differentiated new solutions.
The transaction is financed through a committed bilateral loan facility of CHF 110 million.
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|VAT Group AG
|Seelistrasse 1
|9469 Haag
|Switzerland
|Phone:
|+41 81 771 61 61
|Fax:
|+41 81 771 48 30
|E-mail:
|reception@vat.ch
|Internet:
|www.vatvalve.com
|ISIN:
|CH0311864901
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2436056
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2436056 17-Nov-2026 CET/CEST
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06:30
|VAT completes acquisition of Atonarp (EQS Group)
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06:30
|VAT schliesst Übernahme von Atonarp ab (EQS Group)
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16.11.26
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16.11.26
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|VAT
|566,00
|-0,28%
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