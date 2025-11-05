Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|
05.11.2025 23:38:14
Veeco Instruments Q3 Income Drops
(RTTNews) - Veeco Instruments (VECO) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $10.6 million, or $0.17 per share. This compares with $22.0 million, or $0.36 per share, last year.
Excluding items, Veeco Instruments reported adjusted earnings of $21.8 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 10.2% to $165.9 million from $184.8 million last year.
Veeco Instruments earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.6 Mln. vs. $22.0 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.36 last year. -Revenue: $165.9 Mln vs. $184.8 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.16 to $0.32 Next quarter revenue guidance: $155 to 175 mln
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veeco Instruments Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Veeco Instruments Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Veeco Instruments Inc.
|25,40
|-1,55%