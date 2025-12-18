Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
18.12.2025 15:24:35
Verbrenner "nicht mehr rentabel": VW will Kleinwagen künftig nur noch als E-Auto produzieren
Neue Kleinwagen-Modelle wie den Polo wird es von Volkswagen künftig nicht mehr als Verbrenner geben. Diese seien aufgrund der schärferen EU-Abgasregulierung nicht mehr wirtschaftlich genug. Die Debatte um Wasserstofftechnik ist aus Sicht von Europas größtem Autobauer eine "Scheindiskussion".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!