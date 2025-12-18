Volkswagen Aktie

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

18.12.2025 15:24:35

Verbrenner "nicht mehr rentabel": VW will Kleinwagen künftig nur noch als E-Auto produzieren

Neue Kleinwagen-Modelle wie den Polo wird es von Volkswagen künftig nicht mehr als Verbrenner geben. Diese seien aufgrund der schärferen EU-Abgasregulierung nicht mehr wirtschaftlich genug. Die Debatte um Wasserstofftechnik ist aus Sicht von Europas größtem Autobauer eine "Scheindiskussion".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
