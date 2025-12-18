Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent stärker bei 24 069,59 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,073 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,057 Prozent schwächer bei 23 947,03 Punkten in den Handel, nach 23 960,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24 108,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 923,97 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,939 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, stand der DAX noch bei 23 180,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, notierte der DAX bei 23 674,53 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 20 242,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 20,20 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,46 Prozent auf 120,70 EUR), Deutsche Bank (+ 1,55 Prozent auf 32,14 EUR), Infineon (+ 1,41 Prozent auf 35,59 EUR), Deutsche Börse (+ 1,38 Prozent auf 220,10 EUR) und Continental (+ 1,13 Prozent auf 66,46 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Scout24 (-1,27 Prozent auf 85,45 EUR), Symrise (-1,11 Prozent auf 67,96 EUR), BMW (-1,01 Prozent auf 92,54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 59,48 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,81 Prozent auf 103,90 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 253 412 Aktien gehandelt. Mit 235,290 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,07 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at