Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
18.12.2025 09:29:42
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester
Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,07 Prozent höher bei 5 685,64 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,885 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 5 684,00 Punkte an der Kurstafel, nach 5 681,67 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 679,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 687,62 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,673 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 534,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5 456,67 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 957,28 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 15,61 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 0,63 Prozent auf 191,60 EUR), Eni (+ 0,60 Prozent auf 15,68 EUR), Siemens (+ 0,43 Prozent auf 233,65 EUR), Deutsche Börse (+ 0,41 Prozent auf 218,00 EUR) und SAP SE (+ 0,29 Prozent auf 207,65 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Bayer (-0,74 Prozent auf 34,85 EUR), Infineon (-0,57 Prozent auf 34,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,48 Prozent auf 104,25 EUR), Allianz (-0,39 Prozent auf 384,10 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,34 Prozent auf 5,83 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 192 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 352,174 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die Bayer-Aktie hat mit 7,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Eni lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,64 Prozent.
Redaktion finanzen.at
