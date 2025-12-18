DAX-Handel aktuell: DAX fester

Um 12:10 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,24 Prozent auf 24 019,05 Punkte an. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,073 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,057 Prozent auf 23 947,03 Punkte an der Kurstafel, nach 23 960,59 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 23 923,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 019,05 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 1,15 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 180,53 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 23 674,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wies der DAX 20 242,57 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 19,95 Prozent nach oben. Bei 24 771,34 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 117,35 EUR), Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 220,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,97 EUR), Zalando (+ 0,87 Prozent auf 25,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 27,35 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 103,30 EUR), Symrise (-1,28 Prozent auf 67,84 EUR), BASF (-0,97 Prozent auf 43,89 EUR), Porsche Automobil (-0,89 Prozent auf 39,89 EUR) und Scout24 (-0,87 Prozent auf 85,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 847 344 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,290 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,16 erwartet. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

