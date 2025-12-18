Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:56 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent nach oben auf 24 069,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 107,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 908,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 185,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.09.2025, den Stand von 23 711,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, lag der LUS-DAX bei 20 042,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 20,56 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,46 Prozent auf 120,70 EUR), Deutsche Bank (+ 1,55 Prozent auf 32,14 EUR), Infineon (+ 1,41 Prozent auf 35,59 EUR), Deutsche Börse (+ 1,38 Prozent auf 220,10 EUR) und Continental (+ 1,13 Prozent auf 66,46 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-1,27 Prozent auf 85,45 EUR), Symrise (-1,11 Prozent auf 67,96 EUR), BMW (-1,01 Prozent auf 92,54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 59,48 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,81 Prozent auf 103,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 253 412 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 235,290 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at