Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone

Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1,08 Prozent fester bei 5 742,77 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,885 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,041 Prozent stärker bei 5 684,00 Punkten, nach 5 681,67 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 746,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 679,61 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,325 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 534,71 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 5 456,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 957,28 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 16,77 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 818,07 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,50 Prozent auf 119,60 EUR), Deutsche Bank (+ 3,24 Prozent auf 32,68 EUR), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 194,12 EUR), Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 220,80 EUR) und Rheinmetall (+ 1,51 Prozent auf 1 550,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,67 Prozent auf 59,68 EUR), BASF (-0,63 Prozent auf 44,04 EUR), BMW (-0,45 Prozent auf 93,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,24 Prozent auf 104,50 EUR) und Enel (-0,17 Prozent auf 8,60 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 267 570 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 352,174 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,45 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

