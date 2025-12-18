SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Kursverlauf 18.12.2025 12:27:21

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:25 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 24 017,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 908,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 039,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 185,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23 711,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Stand von 20 042,00 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 20,30 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 117,35 EUR), Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 220,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,97 EUR), Zalando (+ 0,87 Prozent auf 25,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 27,35 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 103,30 EUR), Symrise (-1,28 Prozent auf 67,84 EUR), BASF (-0,97 Prozent auf 43,89 EUR), Porsche Automobil (-0,89 Prozent auf 39,89 EUR) und Scout24 (-0,87 Prozent auf 85,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 847 344 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 235,290 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten