SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX-Kursverlauf
|
18.12.2025 12:27:21
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain
Um 12:25 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 24 017,00 Punkte zu.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 908,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 039,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 185,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23 711,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Stand von 20 042,00 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 20,30 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 117,35 EUR), Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 220,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,97 EUR), Zalando (+ 0,87 Prozent auf 25,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 27,35 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 103,30 EUR), Symrise (-1,28 Prozent auf 67,84 EUR), BASF (-0,97 Prozent auf 43,89 EUR), Porsche Automobil (-0,89 Prozent auf 39,89 EUR) und Scout24 (-0,87 Prozent auf 85,80 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 847 344 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 235,290 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)