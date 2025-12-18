Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Plus

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,56 Prozent im Plus bei 5 713,41 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,885 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 5 684,00 Punkte an der Kurstafel, nach 5 681,67 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 723,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 679,61 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,188 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 534,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.09.2025, den Wert von 5 456,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 4 957,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 16,18 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,46 Prozent auf 120,70 EUR), Deutsche Bank (+ 1,55 Prozent auf 32,14 EUR), Infineon (+ 1,41 Prozent auf 35,59 EUR), Deutsche Börse (+ 1,38 Prozent auf 220,10 EUR) und Airbus SE (+ 1,07 Prozent auf 192,44 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil BMW (-1,01 Prozent auf 92,54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 59,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,81 Prozent auf 103,90 EUR), BASF (-0,74 Prozent auf 43,99 EUR) und Allianz (-0,60 Prozent auf 383,30 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 253 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 352,174 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 7,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 6,64 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

