Deutsche Börse Aktie

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

06.11.2025 13:04:15

Verdacht bei Finanzderivaten: EU startet Kartellverfahren gegen Deutsche Börse und Nasdaq

Die Brüsseler Wettbewerbshüter nehmen die Deutsche Börse und die amerikanische Nasdaq ins Visier. Die beiden Unternehmen stehen unter dem Verdacht eines Kartellverstoßes. Im Kern geht es um mögliche Absprachen beim Handel mit Finanzderivaten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
