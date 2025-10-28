Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatzdynamik habe im dritten Quartal abgenommen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach dem Bericht. Die Ergebnisentwicklung sei aber weiter stabil./rob/ag/gl
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
279,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
225,40 €
|
Abst. Kursziel*:
23,78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
223,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,83%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
