Deutsche Börse Aktie

223,50EUR 0,10EUR 0,04%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

28.10.2025 09:33:40

Deutsche Börse Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Höhere Erlöse und eine bessere Kostenentwicklung hätten dem Börsenbetreiber eine überraschend gute operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) beschert, schrieb Tom Mills am Dienstagmorgen. Dennoch habe der Konzern seine Jahresziele bestätigt. Neue mittelfristige Ziele erwartet Mills vom Kapitalmarkt am 10. Dezember./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
226,30 € 		Abst. Kursziel*:
8,26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
223,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

