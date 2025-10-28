Deutsche Börse Aktie
|223,50EUR
|0,10EUR
|0,04%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Höhere Erlöse und eine bessere Kostenentwicklung hätten dem Börsenbetreiber eine überraschend gute operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) beschert, schrieb Tom Mills am Dienstagmorgen. Dennoch habe der Konzern seine Jahresziele bestätigt. Neue mittelfristige Ziele erwartet Mills vom Kapitalmarkt am 10. Dezember./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
226,30 €
|
Abst. Kursziel*:
8,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
223,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|ROUNDUP 2: Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt (dpa-AFX)
|
28.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
28.10.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Börse auf 'Buy' (dpa-AFX)