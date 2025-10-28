Deutsche Börse Aktie
|223,10EUR
|-5,60EUR
|-2,45%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse nach Quartalszahlen von 290 auf 275 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Börsenbetreibers habe sich besser als erwartet entwickelt, sei jedoch im Vergleich zu den Vorquartalen deutlich gefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das zum Vorjahr gesunkene Zinsniveau und der schwache US-Dollar sollten sich wieder negativ bemerkbar machen, von den Börsenumsätzen im Schlussquartal könnte aber etwas mehr Rückenwind kommen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
225,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
223,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
