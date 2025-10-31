Deutsche Börse Aktie

219,40EUR -0,70EUR -0,32%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

31.10.2025 10:52:26

Deutsche Börse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 259 auf 258 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Eschborner sowie Kommentare des Managements im Anschluss an. Auch jüngste Marktdaten habe er berücksichtigt./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
258,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
218,90 € 		Abst. Kursziel*:
17,86%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
219,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,59%
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

