Deutsche Börse Aktie
|219,40EUR
|-0,70EUR
|-0,32%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 259 auf 258 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Eschborner sowie Kommentare des Managements im Anschluss an. Auch jüngste Marktdaten habe er berücksichtigt./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
258,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
218,90 €
|
Abst. Kursziel*:
17,86%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
219,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,59%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)