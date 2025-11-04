Deutsche Börse Aktie
|217,30EUR
|-1,90EUR
|-0,87%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" belassen. Die Volumina im Aktienhandel an Europas Börsen seien im Oktober stark gewesen, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend nach seiner Auswertung. Die Derivatemärkte hätten indes etwas enttäuscht. Er erinnerte daran, dass die Deutsche Börse und die London Stock Exchange bereits Quartalszahlen vorgelegt haben. Am 6. November folge die Euronext./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
219,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
217,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06:01
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' (dpa-AFX)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 / (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
|
03.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
03.11.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
31.10.25