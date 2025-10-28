Deutsche Börse Aktie
|226,40EUR
|-2,30EUR
|-1,01%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
28.10.2025 08:38:30
Deutsche Börse Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
226,90 €
|
Abst. Kursziel*:
23,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
226,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,67%
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
