Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,63 Prozent schwächer bei 4 951,51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,308 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,299 Prozent tiefer bei 4 968,21 Punkten, nach 4 983,11 Punkten am Vortag.

Bei 4 968,21 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 939,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 839,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 916,99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 400,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 1,53 Prozent auf 37,49 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,44 Prozent auf 3,63 EUR), BASF (+ 0,40 Prozent auf 43,82 EUR), Siemens (+ 0,38 Prozent auf 181,56 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,04 Prozent auf 23,81 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,79 Prozent auf 456,40 EUR), Eni (-1,72 Prozent auf 14,04 EUR), Infineon (-1,43 Prozent auf 35,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,41 Prozent auf 63,55 EUR) und Bayer (-1,25 Prozent auf 26,06 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 162 290 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 394,288 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

