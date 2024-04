Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Am Dienstag tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,29 Prozent tiefer bei 26 267,70 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 238,351 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,003 Prozent leichter bei 26 343,69 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 344,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 26 253,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 440,08 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 27 043,04 Punkten. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, den Wert von 26 012,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 855,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,13 Prozent nach unten. Bei 27 286,23 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Zähler.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TAG Immobilien (+ 3,72 Prozent auf 13,39 EUR), LEG Immobilien (+ 3,10 Prozent auf 79,92 EUR), K+S (+ 2,94 Prozent auf 14,03 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,46 Prozent auf 39,60 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,33 Prozent auf 83,55 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen HelloFresh (-4,78 Prozent auf 6,34 EUR), Aroundtown SA (-4,57 Prozent auf 1,95 EUR), freenet (-3,77 Prozent auf 26,04 EUR), SMA Solar (-3,00 Prozent auf 49,42 EUR) und HENSOLDT (-2,74 Prozent auf 36,86 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 6 386 611 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 18,412 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

