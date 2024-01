Verluste in Frankfurt: MDAX verliert

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,15 Prozent auf 25 809,29 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 247,290 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,414 Prozent auf 26 001,25 Punkte an der Kurstafel, nach 26 109,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 001,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 756,60 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 5,08 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.12.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 491,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 172,95 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 26 672,14 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,12 Prozent auf 134,60 EUR), Gerresheimer (+ 0,96 Prozent auf 89,65 EUR), PUMA SE (+ 0,77 Prozent auf 47,02 EUR), EVOTEC SE (+ 0,71 Prozent auf 17,63 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 0,00 Prozent auf 2,35 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen SMA Solar (-4,39 Prozent auf 54,50 EUR), RATIONAL (-3,60 Prozent auf 629,00 EUR), Jungheinrich (-3,04 Prozent auf 30,66 EUR), KION GROUP (-2,81 Prozent auf 36,01 EUR) und Nordex (-2,61 Prozent auf 9,71 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 885 893 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 16,475 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,26 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

