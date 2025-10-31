PUMA Aktie
|18,77EUR
|-0,09EUR
|-0,45%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
31.10.2025 06:00:19
PUMA SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es gebe weiterhin mehr Fragen als Antworten, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht. Sie rechnet für 2026 mit einem weiteren Umsatzrückgang um 5 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Underweight
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
19,44 €
|
Abst. Kursziel*:
-22,84%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,06%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
