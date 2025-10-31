PUMA Aktie

18,50EUR -0,35EUR -1,86%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
31.10.2025 10:50:56

PUMA SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei ein Jahr der Neuausrichtung, schrieb Richard Edwards am Donnerstagnachmittag in seinem Resümee der Quartalszahlen. Zusätzlicher Stellenabbau dürfte eine schnellere Margenerholung nach 2026 erlauben./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Buy
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,75 € 		Abst. Kursziel*:
54,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,76%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse


