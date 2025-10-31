PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei ein Jahr der Neuausrichtung, schrieb Richard Edwards am Donnerstagnachmittag in seinem Resümee der Quartalszahlen. Zusätzlicher Stellenabbau dürfte eine schnellere Margenerholung nach 2026 erlauben./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,75 €
|
Abst. Kursziel*:
54,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,76%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
