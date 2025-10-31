PUMA Aktie
|18,77EUR
|-0,09EUR
|-0,45%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der von dem Sportartikelhersteller im Zuge der Quartalszahlen präsentierte neue Strategieplan erscheine vernünftig und basiere auf einer klaren Analyse vergangener Fehler, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Nun komme es auf die Umsetzung des Plans an. Einstweilen stütze die niedrige Bewertung die Aktien, und das Verhältnis von Risiko zu Rendite sei attraktiv./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,79 €
|
Abst. Kursziel*:
112,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
113,16%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
