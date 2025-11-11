PUMA Aktie

16,32EUR -0,04EUR -0,24%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 07:16:25

PUMA SE Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Konkret drohten den Sportartikelherstellern Adidas, Nike und Puma zunehmende konjunkturelle Risiken in Nordamerika, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Für Puma reduzierte er in Erwartung von Einmalkosten und höheren Betriebskosten seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
16,36 € 		Abst. Kursziel*:
9,99%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
16,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten