PUMA Aktie
|16,32EUR
|-0,04EUR
|-0,24%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Konkret drohten den Sportartikelherstellern Adidas, Nike und Puma zunehmende konjunkturelle Risiken in Nordamerika, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Für Puma reduzierte er in Erwartung von Einmalkosten und höheren Betriebskosten seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
16,36 €
|
Abst. Kursziel*:
9,99%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
16,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
