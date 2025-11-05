PUMA Aktie

05.11.2025 19:20:59

PUMA SE Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 22,50 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

