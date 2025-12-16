Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Merck-Aktien gewesen.

Merck-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Merck-Papier bei 51,59 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 19,384 Merck-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 100,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 943,46 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94,35 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 249,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at