Rentable Merck-Anlage? 09.12.2025 16:04:25

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Diesen Tag beendete das Merck-Papier bei 79,71 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 1,255 Merck-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 98,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,11 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +24,11 Prozent.

Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 247,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

