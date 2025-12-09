Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Rentable Merck-Anlage?
|
09.12.2025 16:04:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Diesen Tag beendete das Merck-Papier bei 79,71 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 1,255 Merck-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 98,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,11 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +24,11 Prozent.
Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 247,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.mehr Nachrichten
|
18:01
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Dienstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
03.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)