Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 16 898,47 Punkten ab. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,335 Prozent auf 16 963,52 Punkte an der Kurstafel, nach 16 906,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 16 891,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 16 969,17 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,486 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 28.11.2023, bei 16 010,43 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.09.2023, den Wert von 14 702,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.12.2022, stand der NASDAQ 100 noch bei 10 679,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 55,57 Prozent nach oben. Bei 16 969,17 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit JDcom (+ 2,74 Prozent auf 28,51 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,84 Prozent auf 148,76 USD), Warner Bros Discovery (+ 1,74 Prozent auf 11,69 USD), Exelon (+ 1,24 Prozent auf 35,85 USD) und Gilead Sciences (+ 0,96 Prozent auf 81,14 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Tesla (-3,16 Prozent auf 253,18 USD), Moderna (-1,93 Prozent auf 98,79 USD), Diamondback Energy (-1,75 Prozent auf 155,33 USD), Lucid (-1,39 Prozent auf 4,26 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-1,17 Prozent auf 61,51 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 14 705 877 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,701 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at