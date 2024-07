Verluste in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein

Am Montag fällt der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,33 Prozent auf 3 693,96 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 119,487 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 3 705,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 706,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 690,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 705,95 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Stand von 3 534,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, betrug der ATX-Kurs 3 539,24 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der ATX einen Wert von 3 161,21 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 1,30 Prozent auf 31,15 EUR), Telekom Austria (+ 0,58 Prozent auf 8,68 EUR), Wienerberger (+ 0,25 Prozent auf 32,56 EUR), DO (+ 0,24 Prozent auf 167,80 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,21 Prozent auf 46,64 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-1,90 Prozent auf 20,62 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,50 Prozent auf 36,20 EUR), Lenzing (-1,49 Prozent auf 32,95 EUR), Andritz (-1,39 Prozent auf 56,65 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,28 Prozent auf 108,20 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 160 560 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,786 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,14 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at