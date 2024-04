Verluste in Wien: ATX Prime mittags leichter

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,47 Prozent tiefer bei 1 763,99 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,100 Prozent leichter bei 1 770,60 Punkten, nach 1 772,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 770,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 759,40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 0,979 Prozent nach. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 1 731,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 684,50 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 19.04.2023, den Stand von 1 646,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 2,91 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit EVN (+ 2,08 Prozent auf 27,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,71 Prozent auf 47,65 EUR), Polytec (+ 1,54 Prozent auf 3,30 EUR), Palfinger (+ 1,16 Prozent auf 21,75 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,07 Prozent auf 23,65 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Lenzing (-4,12 Prozent auf 29,10 EUR), Marinomed Biotech (-2,75 Prozent auf 19,45 EUR), PORR (-2,34 Prozent auf 14,16 EUR), FACC (-1,76 Prozent auf 6,14 EUR) und Raiffeisen (-1,51 Prozent auf 16,98 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 207 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 24,284 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent bei der Addiko Bank-Aktie zu erwarten.

