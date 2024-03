Verluste in Zürich: SLI schlussendlich in Rot

Zum Handelsende notierte der SLI im SIX-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 1 866,09 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,127 Prozent auf 1 872,16 Punkte an der Kurstafel, nach 1 874,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 873,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 863,63 Punkten verzeichnete.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 05.02.2024, wurde der SLI auf 1 806,48 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 724,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 1 783,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,82 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 878,73 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell SGS SA (+ 2,68 Prozent auf 86,60 CHF), ams (+ 1,23 Prozent auf 1,36 CHF), Zurich Insurance (+ 1,01 Prozent auf 470,20 CHF), Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 107,30 CHF) und Swiss Life (+ 0,53 Prozent auf 649,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-5,73 Prozent auf 429,10 CHF), Sandoz (-4,79 Prozent auf 27,05 CHF), Kühne + Nagel International (-1,95 Prozent auf 246,00 CHF), Lonza (-1,77 Prozent auf 455,20 CHF) und Partners Group (-1,74 Prozent auf 1 243,00 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 659 705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 252,127 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,02 Prozent, die höchste im Index.

