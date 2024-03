Verluste in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,40 Prozent leichter bei 1 867,08 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,127 Prozent auf 1 872,16 Punkte an der Kurstafel, nach 1 874,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 873,62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 865,52 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, notierte der SLI bei 1 806,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, stand der SLI bei 1 724,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 1 783,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,87 Prozent nach oben. Bei 1 878,73 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 2,12 Prozent auf 1,37 CHF), SGS SA (+ 1,75 Prozent auf 85,82 CHF), Roche (+ 0,79 Prozent auf 235,40 CHF), Sonova (+ 0,40 Prozent auf 277,90 CHF) und Novartis (+ 0,32 Prozent auf 90,47 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sandoz (-4,51 Prozent auf 27,13 CHF), VAT (-4,33 Prozent auf 435,50 CHF), Lindt (-2,83 Prozent auf 10 640,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,75 Prozent auf 246,50 CHF) und Sika (-1,28 Prozent auf 253,80 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 227 713 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 252,127 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

